Україна обміняла Росії церковника-колаборанта УПЦ МП

Під час обміну полоненими 16 лютого Україна віддала Росії церковника-колаборанта УПЦ МП з Донеччини Миколу Зірку. Про це пише Українська правда.

«Вчора (16 лютого – ред.), щоби повернути наших хлопців, на запит тієї сторони і за власною згодою був переданий один колаборант, так званий священнослужитель Московського патріархату, який сприяв окупантам, зливав різноманітну інформацію, допомагав проводити так звані псевдовибори. РФ запросила, Україна не стала заперечувати, він сам був лише за, це допомогло повернути наших захисників додому. Ця робота буде тривати», – розповів представник ГУР МОУ Андрій Юсов.

За даними джерела УП, йдеться про настоятеля Свято-Казанської парафії Горлівської єпархії Української православної церкви (Московського патріархату) у селищі Ярова Лиманської громади Донецької області Миколу Зірку.

Нагадаємо, 16 лютого відбувся черговий обмін полоненими «101 на 101». В Україну повернули сотню бійців та одного цивільного. Серед звільнених бійців – нацгвардійці, прикордонники та військові ЗСУ.