Окупанти продовжують наступ на п'ятьох напрямках, – Генштаб

На 359 добу війни російські окупаційні війська й надалі зосереджені на веденні наступу на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. При цьому продовжують нести значні втрат у живій силі. Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу за 17 лютого.

Протягом доби ворог завдав 6 ракетних ударів по цивільній інфраструктурі Куп’янська, що на Харківщині. Тут пошкоджено три приватні та один багатоповерховий будинки. Крім того, агресор загалом завдав 10 авіаударів та здійснив більше десятка обстрілів із реактивних систем залпового вогню.

Загроза подальших російських ракетних ударів залишається дуже високою по всій території України.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках окупанти продовжують утримувати підрозділи у прикордонних з Україною районах, однак наступальних угруповань не виявлено. На полігонах Республіки Білорусь продовжується підготовка російських військ.

Російські загарбники не припиняють мінометних та артилерійських обстрілів позицій ЗСУ, а також населених пунктів вздовж державного кордону України. Протягом доби ворожих обстрілів зазнали райони населених пунктів Колос Чернігівської області; Мефедівка, Бачівськ, Харківка, Заруцьке, Партизанське, Бояро-Лежачі, Атинське, Олексіївка та Грабовське Сумської області, а також Ветеринарне, Стрілеча, Веселе, Борисівка, Гатище, Вовчанськ, Тихе, Охрімівка, Нестерне та Обухівка на Харківщині.

На Куп’янському та Лиманському напрямках противник обстріляв населені пункти Гряниківка, Кучерівка, Крохмальне і Берестове Харківської області; Новоселівське, Невське, Діброва і Білогорівка на Луганщині та Федорівка і Роздолівка Донецької області. Завдав авіаційних ударів біля Крохмального, Берестового, Стельмахівки, Діброви, Серебрянського лісництва, Білогорівки та Спірного.

На Бахмутському напрямку під обстрілами опинились понад 15 районів населених пунктів, зокрема, Веселе, Васюківка, Залізнянське, Добово-Василівка, Берхівка, Бахмут, Іванівське, Кліщіївка, Курдюмівка, Нью-Йорк Донецької області. Також ворог завдав авіаудару в районі Берхівки.

На Авдіївському та Шахтарському напрямках вогневого впливу зазнали 17 районів населених пунктів, серед них – Авдіївка, Водяне, Веселе, Невельське, Георгіївка, Мар’їнка, Богоявленка, Велика Новосілка, Золота Нива, Вугледар та Нескучне на Донеччині.

На Запорізькому напрямку рашисти гатили по районах 20 населених пунктів, включаючи Малинівку, Гуляйполе, Залізничне, Білогір’я, Малу Токмачку, Новоданилівку, Оріхів, Новоандріївку, Малі Щербаки та Кам’янське Запорізької області. Під авіаційні удари окупантів потрапили райони Малої Токмачки та Новоданилівки.

На Херсонському напрямку від ворожого артилерійського вогню постраждали передмістя та сам Херсон, а також райони більше 25 населених пунктів. Серед них були, зокрема Гаврилівка, Дудчани, Берислав, Веселе, Козацьке, Іванівка, Інженерне, Дніпровське, Берегове та Велетенське Херсонської області.

«Противник продовжує зазнавати втрат. Так, в населеному пункті Каланчак Херсонської області окупанти облаштували в Центральній районній лікарні військовий шпиталь та привезли 36 ліквідованих і 18 поранених військовослужбовців ЗС РФ», – кажуть у Генштабі.

Українська авіація протягом доби завдала 5 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів, а також один – по позиції зенітно-ракетного комплексу.

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