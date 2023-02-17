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На Львівщині в'язень виманював гроші, прикриваючись збором на лікування військового

Наталя Дуляба

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Правоохоронці спіймали 29-річного мешканця Львівщини, який, перебуваючи у в’язниці, виманював у людей гроші нібито на лікування бійця ЗСУ. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Встановлено, що шахрайством займався 29-річний мешканець Львівської області під час того, як відбував покарання у в’язниці за скоєні крадіжки.

Зловмисник мав доступ до Інтернету, тож створив під вигаданим іменем профіль в одній із соціальних мереж та розмістив неправдиве оголошення про збір коштів нібито для лікування пораненого військовослужбовця ЗСУ.

«В подальшому він вступав у переписку з відвідувачами свого акаунту і переконував їх переказувати від 500 до 1000 гривень на вказаний ним рахунок. Отримані таким чином гроші шахрай привласнював», – кажуть правоохоронці.

Наразі відомо про чотири таких епізоди.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.190 (шахрайство) ККУ. Санкція статті передбачає покарання – від трьох до восьми років тюрми.

Фігуранту справи вже оголосили підозру, наразі триває досудове розслідування. Слідчі встановлюють інших потерпілих.

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