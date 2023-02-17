На Львівщині оголосили штормове попередження

Через сильний вітер, який прогнозують на суботу, 18 лютого, у Львові та області оголосили штормове попередження. Про це Львівському порталу повідомили у регіональному гідрометцентрі.

Так, 18 лютого Львівщину накриє сильний західний вітер, пориви сягатимуть до 17-22 м/с. На окремих ділянках доріг буде ожеледиця. Відтак синоптики оголосили штормове попередження, адже погодні умови відповідають І рівню небезпеки.

Уночі температура повітря коливатиметься від 2 до 7 градусів тепла, вдень стовпчик термометра підніметься максимум до +9°С.

Хмарно з проясненнями. Часом падатиме дощ, місцями з мокрим снігом.

Мешканців Львівщини закликають бути обережними на дорозі, а водіїв – не порушувати швидкісного режиму. При виникненні надзвичайних ситуацій сповіщайте на гарячі лінії Львова (15-80) та області (112).

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.