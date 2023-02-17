Львів знову прощається з загиблими на війні захисниками

У суботу, 18 лютого, Львів проведе в останню путь двох військовослужбовців Мар’яна Клімковського та Олександром Созанським, які загинули у боях із російськими окупантами. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

29-річного Мар’яна Клімковського, бійця морської піхоти, поховають на Личаківському кладовищі.

Чин похорону розпочнеться об 11:00 год. у Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла (вуд. Театральна, 11), об 11:30 год. відбудеться міська церемонія прощання на площі Ринок.

Маршрут похоронної процесії: Гарнізонний храм – пл. Катедральна – пл. Ринок (міська церемонія прощання) – вул. Руська – вул. Підвальна – вул. Володимира Винниченка – пл. Соборна – вул. Пекарська – вул. Шімзерів – вул. Мечникова – Личаківський цвинтар.

Також о 16:00 год. у Гарнізонному храмі прощатимуться із бійцем львівської «вісімдесятки» Олександром Созанським. Втім поховають десантника у рідному Самборі.

Біографічні довідки воїнів

Мар’ян Клімковський (27.08.1993 – 10.02.2023) був уродженцем Борислава. Навчався у Жидачівському закладі загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів №1 імені Героя України Тараса Матвіїва. Закінчив Львівський фізико-математичний ліцей при ЛНУ імені Івана Франка й Інститут комп’ютерних наук та інформаційних технологій Національного університету «Львівська політехніка».

Обіймав посаду інженера із комплектування матеріалів у ТзОВ «Леоні Ваерінг Системс УА ГМБХ», згодом працював у сфері авіації, займався складанням маршрутів міжнародних перельотів у компанії RocketRoute Ltd.

Із 2020 року працював у сфері міжнародних перевезень. У вільний час захоплювався риболовлею, велоспортом, мистецтвом оригамі. Був закоханий у Львів та мріяв завести собак породи хаскі.

Із початком повномасштабного вторгнення Росії став на захист Батьківщини від окупантів, служив у лавах 35 окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Остроградського. Проходив військові навчання у Великій Британії брав участь у звільненні Херсонської області та населених пунктів на Донбасі.

У Мар’яна Клімковського залишилися мама, бабуся та хрещена мати.

Олександр Созанський (21.09.1991 – 17.02.2023) був родом зі Самбора, навчався у тамтешній школі №10. Закінчив Львівську політехніку, паралельно проходив військову кафедру в Національній академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного.

Був командиром роти вогневої підтримки Heavy Weapons Company. Із 2014 року брав участь у бойових діях у складі батальйону патрульної служби поліції особливого призначення «Золоті ворота», згодом вступив до лав «Правого сектора».

У 2018 році воїн приєднався до ЗСУ. Із початком повномасштабного вторгнення боровся з рашистами у складі 80 окремої десантно-штурмової бригади. За особисту мужність був нагороджений численними відзнаками, зокрема нагрудним знаком «Учасник АТО».

У Олександра Созанського залишилися батьки, сестра, бабусі та наречена.

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