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Дрогобиччанка загинула під час пожежі у власному домі

Наталя Дуляба

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Під час пожежі у будинку в Дрогобичі загинула 53-річна місцева мешканка. Про це Львівському порталу повідомили у Головному управлінні ДСНС Львівщини.

Фатальний випадок стався у п’ятницю, 17 лютого, на вул. Данила Галицького, 25 у Дрогобичі. Тут спалахнула пожежа в квартирі у цегляному житловому будинку.

Вогнеборців викликали сусіди, які відчули їдкий запах диму. Коли на місце прибули рятувальники, то помешкання вже була охоплена димом. В одній з кімнат виявили мертвою 53-річну жінку. Нею виявилась власниця квартири.

Загасити пожежу вдалося менш ніж через пів години силами 12 пожежників. Сам будинок врятували від знищення, але в самій квартирі згоріла частина речей домашнього вжитку.

Що стало причиною виникнення займання, наразі не відомо.

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