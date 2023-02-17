Біля Золочева не розминулись дві вантажівки, одного водія довелось «вирізати» зі салону

Внаслідок зіткнення двох вантажівок 56-річного водія так затисло у деформованій кабіні, що його довелося «вирізати» за допомогою спецобладнання. Про це Львівському порталу повідомили у Головному управлінні ДСНС Львівщини.
Аварія сталась у четвер, 16 лютого, орієнтовно о 17:27 год. у селі Зарваниця, що поблизу Золочева. Тут зіткнулись вантажівки КАМАЗ і FREIGHTLINER.
Від удару кабіну КАМАЗа настільки деформувало, що 56-річний водій не міг самостійно вибратись. На допомогу довелось кликати рятувальників.
Надзвичайники за допомогою гідравлічного домкрата та ножиць деблокували потерпілого та передали його медикам. Чоловіка госпіталізували у Золочівську центральну районну лікарню.
Наразі всі обставини автопригоди встановлюють правоохоронці.
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Наталя Дуляба