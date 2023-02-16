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У Маріуполі РФ «мобілізовує» безхатьків та наркозалежних, – зведення

Анастасія Диняк

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У тимчасово окупованому Маріуполі росіяни «мобілізовують» безхатьків та людей з алкогольною чи наркотичною залежністю.  Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ.

Так, у тимчасово зайнятому ворогом Маріуполі російські загарбники проводять заходи з «мобілізації» окремих представників суспільства. Відтепер безпритульних, а  також осіб з алкогольною чи наркотичною залежністю забирають до ворожого війська.

Нагадаємо, Росія не відмовляється від своїх загарбницьких планів, попри значні втрати. Основні зусилля зосереджує на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках.

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