Росіяни наступають на п’ятьох напрямках, – Генштаб

Ворог не відмовляється від своїх загарбницьких планів, попри значні втрати. Основні зусилля зосереджує на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ.

16 лютого противник завдав чергового ракетного удару по території України. 16 із 36 ворожих ракет було збито захисниками. Крім того, ворог завдав 12 авіаційних ударів та здійснив понад 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Є поранені та загиблі серед цивільного населення.

Загроза завдання ударів РФ залишається високою по всій території України.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках противник продовжує утримувати визначені підрозділи у прикордонних з Україною районах, однак його наступальних угруповань не виявлено. Протягом доби ворожих обстрілів зазнали райони населених пунктів Попівка, Бачівськ та Партизанське Сумської області, а також Ветеринарне, Гранів і Вовчанськ на Харківщині.

Окрім того, противник завдав з території РФ удару з озброєння гелікоптера по населеному пункту Уди Харківської області.

На Куп’янському та Лиманському напрямках противник здійснив обстріли населених пунктів Дворічна і Гряниківка Харківської області; Стельмахівка, Невське і Червонопопівка на Луганщині та Берестове Донецької області.

На Бахмутському напрямку обстрілів зазнали Спірне, Виїмка, Білогорівка, Веселе, Роздолівка, Бахмут, Іванівське, Ступочки, Предтечине, Олександро-Шультине та Курдюмівка.

На Авдіївському та Шахтарському напрямках противник здійснив артилерійські обстріли населених пунктів Веселе, Авдіївка, Водяне, Первомайське, Невельське, Красногорівка, Георгіївка, Мар’їнка, Новомихайлівка, Вугледар, Пречистівка, Велика Новосілка, Времівка та Нескучне Донецької області.

На Запорізькому напрямку вогневого ураження зазнали райони населених пунктів Зелене Поле Донецької області; Малинівка, Гуляйполе, Залізничне, Мала Токмачка, Оріхів, Новоандріївка та Кам’янське Запорізької області.

На Херсонському напрямку від ворожого артилерійського вогню знову постраждали Зміївка, Токарівка, Антонівка та Херсон, постраждали мирні люди.

Окупаційна адміністрація міста Гола Пристань Херсонської області чинить тиск на місцеве населення щодо переоформлення майнових прав за російським законодавством. Зокрема, поширюється інформація, що громадян України, які не виконають вимог окупантів до травня цього року, буде депортовано до Росії.

В тимчасово зайнятому ворогом Маріуполі російські загарбники проводять заходи з «мобілізації» окремих представників суспільства. Відтепер безпритульних, а також осіб з алкогольною чи наркотичною залежністю забирають до ворожого війська.

Авіація Сил оборони Україн протягом доби завдала 13 ударів по районах зосередження окупантів, а також один – по позиції зенітно-ракетного комплексу.

Наші підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 3 райони зосередження живої сили, артилерійський підрозділ на вогневій позиції, склад боєприпасів та 2 інших важливих об’єкти загарбників.