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У Львові затримали банду, яка на очах в перехожих викрала іноземця

Андрій Котенський

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У Львові поліцейські затримали зловмисників за викрадення іноземця. Чотирьом мешканцям Львівщини, причетним до вчинення злочину, загрожує до п’яти років позбавлення волі. Про це Львівському порталу повідомили у відділ комунікації поліції Львівської області.

За даними правоохоронців, 15 лютого близько 13.40 на оперативну лінію 102 надійшло повідомлення від перехожого про те, що на вулиці Липинського у Львові четверо зловмисників напали на чоловіка, побили його, силоміць посадили в автомобіль «Шкода», після чого поїхали у невідомому керунку.

Чоловік надав правоохоронцям детальну інформацію про транспортний засіб, який використовували зловмисники, і невдовзі екіпаж патрульних поліцейських виявив та зупинив його на вулиці Городоцькій у Львові.

Правоохоронці встановили особи зловмисників – ними виявились мешканці Львівщини віком 19, 39 років та двоє 30-річних. Усі вони затримані, невдовзі суд обере їм запобіжні заходи.

Також поліцейські встановили особу потерпілого – 32-річного іноземця, який тимчасово проживав у Львові.

За фактом викрадення людини відкрили кримінальне провадження. Проводиться досудове розслідування, правоохоронці встановлюють обставини події.

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