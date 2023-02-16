ОСТАННІ НОВИНИ

У Львові призначать покарання снайперу з «ЛНР»

Анастасія Диняк

|

У Львові судитимуть 25-річного мешканця Луганщини, який добровільно перейшов на бік ворога та вступив до військ так званої «ЛНР». Про це повідомили у відділі інформаційної політики прокуратури Львівщини.

За даними слідства, 25-річний мешканець Луганщини у лютому 2022 року добровільно перейшов на бік ворога та вступив у незаконне воєнізоване формування так званої «ЛНР». Обвинувачений проходив службу у стрілецькому полку «Народної міліції» та виконував обов’язки снайпера.

Був затриманий на початку вересня 2022 року на території Харківської області.

Його судитимуть за фактами державної зради, участі у терористичній організації та діяльності не передбачених законом збройних формувань (ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 260 КК України). Йому загрожує до п’ятнадцяти років за ґратами з конфіскацією майна або без такої.

Наразі обвинувачений утримуються в українській пенітенціарній установі.

Нагадаємо, у Львові також судитимуть чоловіка, який добровільно виїхав на окуповану частину Донеччини, щоб долучитися до військ так званої «ДНР».

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Як аналітика спрощує життя бізнесу
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Як аналітика спрощує життя бізнесу

До 24 лютого 2022 року, попри окупацію Криму і Донбасу, українська економіка демонструвала позитивну тенденцію розвитку....

Львівський забудовник продає футбольне поле і дитсадок «під будь-який вид бізнесу»
Наталя ДУЛЯБА
Львівський забудовник продає футбольне поле і дитсадок «під будь-який вид бізнесу»

Будівельна компанія «Інтергал-Буд», яка звела на вул. Шевченка, 60 у Львові ЖК «Семицвіт», продає футбольне поле на даху...

УГКЦ вирішила перейти на новий календар
Наталя ДУЛЯБА
УГКЦ вирішила перейти на новий календар

Із 1 вересня 2023 року Українська греко-католицька церква переходить на новий стиль для нерухомих свят із збереженням чи...

Саміт Україна – ЄС: про що домовилися?
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Саміт Україна – ЄС: про що домовилися?

Президент України Володимир Зеленський, Президент Європейської ради Шарль Мішель та Президенттка Європейської комісії Ур...

всі статті
Львівський портал