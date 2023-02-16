У Львові призначать покарання снайперу з «ЛНР»

У Львові судитимуть 25-річного мешканця Луганщини, який добровільно перейшов на бік ворога та вступив до військ так званої «ЛНР». Про це повідомили у відділі інформаційної політики прокуратури Львівщини.

За даними слідства, 25-річний мешканець Луганщини у лютому 2022 року добровільно перейшов на бік ворога та вступив у незаконне воєнізоване формування так званої «ЛНР». Обвинувачений проходив службу у стрілецькому полку «Народної міліції» та виконував обов’язки снайпера.

Був затриманий на початку вересня 2022 року на території Харківської області.

Його судитимуть за фактами державної зради, участі у терористичній організації та діяльності не передбачених законом збройних формувань (ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 260 КК України). Йому загрожує до п’ятнадцяти років за ґратами з конфіскацією майна або без такої.

Наразі обвинувачений утримуються в українській пенітенціарній установі.

Нагадаємо, у Львові також судитимуть чоловіка, який добровільно виїхав на окуповану частину Донеччини, щоб долучитися до військ так званої «ДНР».