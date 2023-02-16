У Львові судитимуть бойовика так званої «ДНР»

У Львові судитимуть чоловіка, який добровільно виїхав на окуповану частину Донеччини, щоб долучитися до військ так званої «ДНР». Про це повідомили у відділі інформаційної політики обласної прокуратури.

За даними слідства, чоловік у 2015 році виїхав у Донецьку область, де добровільно перейшов на бік ворога, вступивши до незаконного збройного формування «народної міліції ДНР».

Після повномасштабного вторгнення РФ, виконував бойові завдання, пов’язані із військовим захопленням території України.

Задокументовано факти участі обвинуваченого у бойових діях на Маріупольському напрямку, зокрема артилерійського обстрілу позицій ЗСУ у місті Маріуполі.

Львівська обласна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно громадянина України за фактами державної зради, участі у терористичній організації та діяльності не передбачених законом збройних формувань (ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 260 КК України).