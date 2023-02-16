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Рашисти вночі атакували Львівщину. Є влучання, – Козицький

Андрій Котенський

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У четвер, 16 лютого, о 02:54 год. у Львові та області почали лунати сирени повітряної тривоги. Загроза виявилась реальною. Терористична країна РФ поцілила в один із об’єктів критичної інфраструктури. Про це повідомив голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.

На місці події спалахнула пожежа.

«Під час повітряної тривоги було влучання в об’єкт критичної інфраструктури у Львівській області. Постраждалих чи жертв нема. Пожежу загасили. Деталі – згодом. Бережіть себе. Не ігноруйте сирен», – повідомив Максим Козицький.

О 04:26 год. оголосили відбій повітряної тривоги.

Нагадаємо, що рашисти здійснили масовий ракетний обстріл України у п’ятницю, 10 лютого. Того дня над Львівщиною збили відразу 9 крилатих ракет та було зафіксовано влучання.

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