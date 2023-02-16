Як аналітика спрощує життя бізнесу

До 24 лютого 2022 року, попри окупацію Криму і Донбасу, українська економіка демонструвала позитивну тенденцію розвитку. Сьогодні українці мріють про якнайшвидшу перемогу на фронті. І розвинута економіка є важливою ланкою, яка пришвидшує цей процес.

Найуспішніші кейси аналітики даних для ведення ефективного бізнесу пропонують американські гіганти. Але в Україні також є продукти, які створюють ефективні інструменти з пошуку рішень для економічного зростання.

Львівський портал поспілкувався з Петром Федишиним – засновником компанії ВIT Impulse, яка позиціонує себе як №1 у сфері аналітики даних на українському ринку.

– На жаль, із початком повномасштабного вторгнення РФ в Україну економіка обвалилася подекуди на 70%. Як в умовах війни постраждала ІТ галузь?

– За підсумками 2022 року ІТ індустрія забезпечила рекордні валютні надходження для української економіки. За даними Асоціації ІТ Ukraine мова про 7.34 мільярда доларів США. У порівнянні із 2021 роком обсяг експорту навіть збільшився на 400 мільйонів доларів. На жаль, для компанії ВIT Impulse 2022 рік був складним. Оскільки ми є українською компанією, значна частка наших клієнтів до повномасштабного вторгнення була якраз з Росії та Білорусі.

– Чи працюєте ви сьогодні із клієнтами з РФ?

– Звичайно, що ми повністю розірвали стосунки з компаніями, які розташовані на території цих країн. Попри те, що до 24 лютого 2022 року ми мали багато клієнтів серед представництв західних транснаціональних корпорацій, що працювали на російському та білоруському ринках, у тому числі низки місцевих компаній, ми розірвали усі бізнесові зв’язки з ними. Так, це спричинило великі фінансові втрати. Але іншого рішення і не могло бути в умовах повномасштабної війни.

Тепер ми дещо змінили вектор свого розвитку. Компанія зосередилася над масштабуванням бізнесу у країнах Європи та Американського континенту.

– Чи вдалося на сьогодні стабілізувати роботу вашої компанії?

– Довелося докласти максимум зусиль, щоб втриматися на плаву та розширити коло наших клієнтів. Якщо відверто, то ще оговтуємося. Зараз максимально переорієнтувалися на український та західний ринки. Активно вивчаємо ринок сусідньої Польщі. Зараз маємо там давнього клієнта FORUM MEDIA POLSKA Sp. z o.o.

Та попри все, наш головний офіс як був, так і залишається у Львові.



Знаю, що більше чверті українських ІТ компаній відкрили офіси за кордоном. Деякі з них перемістили свої штаб-квартири з південного, східного, північного та навіть центрального регіонів України у західний. Тому тримаємось всіма можливими силами.

– ВIT Impulse – українська компанія, заснована у Львові, але водночас ви позиціонуєте себе як номер 1 у сфері аналітики даних на всеукраїнському ринку. У чому суть вашого продукту і його перевага?

– Я пишаюсь тим, що ми українська компанія, яка займає провідні позиції у сфері аналітики даних. Серед наших конкурентів на ринку є лише великі транснаціональні американські мільярдні компанії такі як Microsoft, Tableau, QlikView, у яких звісно, що набагато більше ресурсів та можливостей. Та, попри це, ми гідно конкуруємо і наш продукт нарівні кращих у світі ВІ інструментів. Нам довірилися відомі компанії роздрібної торгівлі, виробництва і дистрибуції, будівництва, логістики, банківської справи та інших видів діяльності. Загалом це більше як 100 компаній.

Наш продукт – аналітична система Business Analysis Tool – дійсно спрощує життя бізнесу. На сьогодні аналітична система – складова ефективного бізнесу. Основний функціонал продукту – аналіз даних бізнесу. Підготовка аналітичних звітів та даних подається у формі таблиць із діаграмами та побудовою дашбордів – так званих панелей управління бізнес-процесами, що дозволяє оперативно і зрозуміло побачити повну картину роботи компанії. Це дає можливість швидко приймати зважені управлінські рішення, і завжди бути на крок попереду.

Всі дані, які є в компанії, у відділі продажів, бухгалтерії і т.п., наша компанія зводить до єдиної бази даних і на екрані комп’ютера чи смартфона, оперативно відображається ситуація по всіх процесах. Тобто, власник бізнесу за лічені хвилини отримує повністю всю інформацію про компанію.

Business Analysis Tool дає можливість відображати всі процеси в компанії замовника і в простій та зрозумілій формі доносити цю інформацію до топменеджменту та керівників різного рівня. Ті ж, своєю чергою, отримують можливість приймати швидкі та ефективні бізнесові рішення. Це дає можливість для глибокого аналізу діяльності компанії за ключовими показниками. В підсумку керівництво приймає правильні управлінські рішення, що допомагають оптимізувати роботу, витрати коштів, налагодити маркетинг, визначити пріоритетні напрямки розвитку. Сюди ж плюсуємо фінансовий і матеріальний контроль усіх підрозділів. Тобто дана система сприяє підвищенню конкурентоздатності підприємства.

– Ваша аналітична система конкурентоспроможна в порівнянні із великими компаніями-конкурентами? Маєте якусь перевагу в порівнянні із ними?

– Якщо говорити про технічну складову, то ми нічим не поступаємося нашим конкурентам. Але разом з цим наша система аналітики суттєво дешевша і ресурсоощадна. Якщо наші конкуренти роблять ставку на потужну техніку, дороге «залізо», що здорожчує вартість користування, то ми підвищуємо якість свого продукту завдяки структурі та алгоритмам програми. Вона може опрацьовувати мільярди одиниць номенклатури та терабайти даних, і для цього не потрібні суперкомп’ютери з найновішими процесорами і тд. Українські фахівці дійсно талановиті і ми робимо максимальний акцент на це.

Ну і індивідуальний підхід до кожного клієнта. При потребі, ми можемо оперативно доопрацювати додатковий функціонал, враховуючи специфіку бізнесу. Великі мільярдні компанії є менш гнучкими та близькими до своїх клієнтів у таких питаннях.

Ми на зв’язку фактично 24 години в добу. Тоді як пересічному клієнту отримати такі послуги у великій транснаціональній компанії практично не реально.

І основна, як на мене, перевага – ми український виробник, який підтримує українську економіку, бо сплачує податки в бюджет і створює робочі місця в Україні. Ми – це репутація українського бізнесу та IT-кластеру. І ми пишаємось цим.

– На кого орієнтована система BAT Business Analysis Tool?

– BAT орієнтований на великий і середній бізнес. Малі компанії керують здебільшого у ручному режимі, а от бізнес, який масштабується – так не працює. Чим більша компанія, тим більший об’єм даних зберігається. І його стає складніше самостійно аналізувати й опрацьовувати. І саме для опрацювання великого об’єму даних призначена наша робота.

Ви питали про те, як змінилась наша робота. Так от, тепер ми також пропонуємо продукт ВАТ Desktop. Це аналітика для одного користувача, який підходить для відносно невеликих об’ємів даних і доступний за ціновою політикою. Він підійде для використання ФОПів чи бізнес-аналітиків.

Програма аналітичної звітності аналізує цифри. Цими цифрами можуть бути літри, кілометри, градуси – найрізноманітніші показники, що підходять до будь-якої бізнес-діяльності.

– Яким чином ВIT Impulse спрощує життя власникам бізнесу на прикладі?

– Перш за все це глибокий аналітичний аналіз. Не секрет, що успіх бізнесу залежить від якісного контролю всіх процесів: продажі, витрати, ресурси. До прикладу, одна із мереж супермаркетів, яка користується нашими послугами, отримує не лише чіткий аналіз продажу, а й навіть дослідження в які з днів і який товар краще продається. До бази даних під’єднано лічильник відвідувачів, що аналізує години, дні пікових візитів клієнтів та об’єми продажу. Це дає можливість прогнозувати та оптимізувати кількість працівників та товару, економить кошти, збільшуючи при цьому прибуток.

До прикладу, логістична компанія «Нова пошта», яка теж є нашим клієнтом, за допомогою програми відстежує й оптимізовує маршрути доставки. На «звітах карти» вони можуть бачити й прогнозувати розширення бізнесу. Така аналітика економить багато ресурсів компаніям.

– Хто ще з відомих компаній користується вашим продуктом в Україні, чи маєте клієнтів за її межами?

– В Україні ми працюємо із такими відомими компаніями як: «Нова пошта», «Укрнафта», мережі заправок SOCAR, «АВІАС», Shell, торгові мережі «Ельдорадо» та COMFY, супермаркети «Арсен», «Свій Маркет», будівельна корпорація «РІЕЛ», молочна компанія «Галичина», кондитерська компанія «АВК» та багато інших.

Серед закордонних компаній – бразильська компанія із морської логістики Datamar, казахське відділення американської корпорації Kimberly-Clark, швейцарська транснаціональна біофармацевтична компанія Ferring Pharmaceuticals, британська багатонаціональна компанія споживчих товарів Reckitt , німецька Schwarzkopf та інші.

Загалом нашою розробкою користується понад 100 українських та міжнародних компаній.

– Для запуску програми Business Analysis Tool необхідні конфіденційний доступ до баз даних, як гарантується їхня безпека?

– Конфіденційність даних – одна з найважливіших складових Business Analysis Tool. Прямий доступ до джерел даних компаній клієнтів має лише BAT-сервер. Ця частина нашої платформи розміщується на сервері замовника. Ми безпосередньо не маємо доступу до такої бази даних. Лише компанія, яка активується за допомогою персонального кабінету та паролю. Клієнтські модулі здійснюють запити до BAT-серверу, після чого трафік між клієнтським модулем та сервером шифрується по протоколу HTTP та ZIP компресії, що гарантує максимальний захист даних клієнта. Тобто, інформація захищена максимально.