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Енергетики України повідомляють про резерв потужності

Андрій Котенський

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У четвер, 16 лютого, п’яту добу поспіль генерації електроенергії достатньо для забезпечення потреб споживачів. Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко.

За словами міністра енергетики України Германа Галущенка, сьогодні генерація електроенергії продовжить забезпечувати її споживання, з’явився певний резерв потужності. Більше половини електроенергії країни виробляють Рівненська, Південноукраїнська та Хмельницька АЕС.

В Одеській області у зв’язку з ремонтами мереж можливі стабілізаційні відключення.

Енергетики Харківської області менш ніж за добу завершили ремонтні роботи та відновили електропостачання у Куп’янську та прилеглих районах, які напередодні було знеструмлено в результаті ворожих обстрілів.

Нагадаємо, в ніч на четвер 16 лютого Росія здійснила п’ятнадцяту масовану атаку, випустивши по Україні 32 ракети. 16 із них збила українська ППО.

По Львівщині влучили три російські ракети. Люди врятувалися в укритті.

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