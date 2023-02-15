Українські військові збили російський вертоліт

На сході України 15 лютого захисники збили російський вертоліт КА-52. Про це повідомили у пресслужбі ЗСУ.

«Сьогодні на східному фронті захисники України знищили ворожий ударно-розвідувальний вертоліт Ка-52. Слава Україні та її воїнам! Смерть ворогам», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, за даними Генштабу ЗСУ, станом на ранок 15 лютого РФ втратила в Україні від початку повномасштабної війни 286 гелікоптерів.