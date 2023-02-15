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Українські рятувальники визволили жінку, що 9 днів була під завалами у Туреччині

Андрій Котенський

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На 9 день після потужного землетрусу у Туреччині українським рятувальникам вдалося розшукати і визволили жінку. Про це повідомив член рятівної команди ДСНС України Сергій Крук, яка продовжує працювати на місці стихійного лиха.

За словами Сергія Крука – це перше врятоване життя в Туреччині українською командою!

«На 9-й день після страшного землетрусу у Туреччині наші рятувальники допомогли знайти та визволили з-під завалів жінку, що вижила після руйнування житлового будинку.

Це сталося у секторі R у м. Антак’я, де група Зведеного загону ДСНС виконувала

пошуково-рятувальну місію на одному з найважчих напрямків. Дякую особовому складу за самовідданість», – повідомив він.

Раніше повідомлялось, що в турецькому місті Антак’я під завалами будинку, зруйнованого під час землетрусу, знайшли тіла родини із Запоріжжя.

У Туреччині та Сирії досі тривають розбори завалів в результаті потужних землетрусів 6 лютого. Наразі відомо про понад 41 тисячу загиблих.

Влада Туреччини каже, що в країні загинули 35418 осіб. Сирійський уряд і ООН заявляють про загибель понад 5800 осіб у Сирії.

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