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У Старобільськ прибули 20 вантажівок з пораненими окупантами, – зведення

Анастасія Диняк

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Росіяни розгорнули у місцевій лікарні в Старобільську на Луганщині військовий шпиталь. Туди прибули близько 20 вантажівок з пораненими окупантами. Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ.

В Старобільську Луганської області, на території хірургічного корпусу місцевої лікарні, окупанти розгорнули військовий шпиталь для лікування важкопоранених російських військовослужбовців. Хірургічний корпус повністю закритий для використання цивільними особами. Станом на 11 лютого відзначено прибуття близько 20 військових вантажних автомобілів із пораненими росіянами.

Нагадаємо, росіяни, попри значні втрати, не відмовляєюься від намірів вийти на адміністративні кордони Донеччини та Луганщини, для чого продовжують зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках.

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