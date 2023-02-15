У Львові набирають учасників до національної збірної Invictus Games 2023

Стартувала реєстрація на відбір до української національної збірної команди, яка братиме участь у Invictus Games 2023 (Ігри нескорених) у Дюссельдорфі. Відбір до національної збірної відбудеться в квітні у Львові, тож охочих взяти участь просять реєструвати свої заявки. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Впродовж дводенного відбору до складу національної збірної відберуть 24 спортсменів із числа військовослужбовців та ветеранів російсько-української війни, які отримали поранення під час або внаслідок виконання службових обов’язків у зоні бойових дій.

Учасники відбору будуть змагатися в 9-ти видах спорту: стрільба з лука, легка атлетика, велоспорт, веслування в приміщенні (на тренажері), пауерліфтинг, волейбол сидячи, плавання, настільний теніс, баскетбол на візках.

Подати заявку на участь у відборі можна за посиланням.

Дізнатись більше про відбір і самі змагання можна тут.

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