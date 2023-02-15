У четвер частина вулиці Шевченка буде без водопостачання

16 лютого у зв’язку з проведенням планових робіт з перепідключення водопроводу частина будинків на вулиці Шевченка у Львові буде без водопостачання. Про це повідомили у пресслужбі міської ради.

Так, буде припинено подачу води до будинків на вулиці Шевченка на стороні з парними номерами від №52-А до №72 та на непарній стороні від №9 до №31, у тому числі й до житлового комплексу «Велика Британія», з 09:00 год. до 18:00 год.

«Після завершення ремонтних робіт буде проведена промивка вуличної водопровідної мережі. У період промивки водопроводу можливе тимчасове погіршення якості води: забарвлення води окисом заліза (іржею), що змивається з внутрішніх стінок трубопроводів», – додали у ЛМР.

ЛМКП «Львівводоканал» сподівається на розуміння мешканців і просить вибачити за тимчасові незручності.

Довідка

Цілодобова гаряча лінія ЛМКП «Львівводоканал»: короткий номер 15-51 (для стаціонарних телефонів) або +38 (032) 259-15-50, +38 (032) 259-15-51 (для дзвінків з мобільного).