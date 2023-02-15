ОСТАННІ НОВИНИ

Провідний хірург із Італії допомагає лікувати поранених у Львові

Андрій Котенський

|

Один із найвідоміших італійських хірургів Роберто Брамбілла допомагає лікувати у Львові поранених із найважчими мінно-вибуховими травмами. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Роберто Брамбілла на базі Національного реабілітаційного центру «Незламні» вже впродовж двох місяців оперує пацієнтів постраждалих на війні.

Він також запевнив, що співпраця між українськими та італійськими лікарями не припиниться.

«Коли я дізнався, що тут дуже багато поранених, особливо дітей, я запитав себе, що я можу зробити для них. Так я почав співпрацювати з лікарнею у Львові. Тут чудова команда, яка показує дуже гарну роботу. І я хочу передати їм свої вміння. Моє серце – тут, у Львові», – сказав Роберто Брамбілла.

Зазначимо, Роберто Брамбілла – один із найвідоміших італійських хірургів, керівник відділення вульнології (від лат. vulnus – «рана») клінічного інституту Zucchi в італійському місті Монца.

50 років він лікує важкі поранення, 22 з яких займається саме регенеративною медициною. Від початку повномасштабного вторгнення Роберто прибув в Україну як волонтер Soletere Olnus і два місяці допомагав лікувати поранених діток та дорослих. Зокрема, навчив закривати дефекти м’яких тканин штучною шкірою: ця технологія дозволяє сантиметр за сантиметр відновити пошкоджену шкіру пацієнта, не залишаючи шрамів. Дороговартісні матеріали на лікування українських діток виділив італійський інститут, у якому працює хірург.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Львівський забудовник продає футбольне поле і дитсадок «під будь-який вид бізнесу»
Наталя ДУЛЯБА
Львівський забудовник продає футбольне поле і дитсадок «під будь-який вид бізнесу»

Будівельна компанія «Інтергал-Буд», яка звела на вул. Шевченка, 60 у Львові ЖК «Семицвіт», продає футбольне поле на даху...

УГКЦ вирішила перейти на новий календар
Наталя ДУЛЯБА
УГКЦ вирішила перейти на новий календар

Із 1 вересня 2023 року Українська греко-католицька церква переходить на новий стиль для нерухомих свят із збереженням чи...

Саміт Україна – ЄС: про що домовилися?
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Саміт Україна – ЄС: про що домовилися?

Президент України Володимир Зеленський, Президент Європейської ради Шарль Мішель та Президенттка Європейської комісії Ур...

Start IT. Cisco4Ukaine: безкоштовне онлайн-навчання у сфері IT для українців
Наталя ДУЛЯБА
Start IT. Cisco4Ukaine: безкоштовне онлайн-навчання у сфері IT для українців

Університет інформаційних технологій та менеджменту у Жешуві (Польща) спільно з Cisco Networking Academy розробили безко...

всі статті
Львівський портал