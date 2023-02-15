Над Києвом зафіксували 6 російських повітряних куль

15 лютого росіяни знову випустили у повітряний простір України повітряні кулі. над столицею зафіксували шість об’єктів, більшість з них ліквідувала ППО. Про це повідомили у пресслужбі Київської міської військової адміністрації.

«Попередньо, в повітряному просторі Києва було виявлено близько 6 ворожих повітряних цілей. За інформацією, яка уточнюється, це були повітряні кулі, які переміщуються в просторі під дією вітру», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ці об’єкти могли нести на собі кутові відбивачі та певне розвідобладнання. По усім повітряним цілям працювали засоби ППО. Більшість цих зондів були збиті. Метою запуску куль можливо було виявлення та виснаження української ППО.

Остаточне визначення типу та характеристик літальних апаратів та їхнього обладнання буде зроблено після детального вивчення та аналізу решток збитих об’єктів.

Нагадаємо, 14 лютого у повітряному просторі України зафіксували запущені росіянами кулі з кутовими відбивачами.

Зазначимо, за даними Повітряних сил ЗСУ, увечері 12 лютого ворог використав кілька повітряних куль з кутовими відбивачами на Дніпропетровщині.

Ці кулі можуть бути різного розміру (діаметром метр – півтора), але достатнього для підйому кутового відбивача.

Росія використовує такі літаючі об’єкти для проведення розвідки, відволікання української ППО хибною ціллю. Радіолокаційні відбивачі на них є засобом збільшення помітності.