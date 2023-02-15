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На війну в Україну Росія кинула 97% своєї армії, – Бен Воллес

Наталя Дуляба

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Російська Федерація залучила до війни в Україні 97% усієї своєї армії, але її боєздатність є значно нижчою. Про це заявив міністр оборони Великої Британії Бен Воллес, пише Укрінформ з посиланням на ВВС.

Щодо наступальної стратегії Москви Воллес зазначив, що Росія не змогла зібрати жодної сили, щоб «пробити» оборону України.

«Ми просто бачили спробу просування… Це обійшлося величезною ціною для російської армії. Зараз ми оцінюємо, що 97% російської армії, майже уся російська армія, знаходиться в Україні», – сказав Бен Воллес.

Британський міністр наголосив, що допомога України в перемозі над Росією фактично збільшує «нашу власну безпеку вдома».

«Якщо 97% російської армії зараз перебуває в Україні з дуже-дуже високим рівнем відтоку особового складу, потенційно їхня боєздатність знижена на 40%. Майже дві третини танків знищені або розбиті – це має прямий вплив на безпеку Європи», – відзначив Воллес.

За його словами, те, що робить РФ, нагадує Першу світову війну з її рівнем виснаження і з показниками успіху, які вимірюються метрами, а не кілометрами.

Як повідомляв Львівський портал, британська розвідка у своєму останньому огляді заявила про проблеми з військово-промисловим виробництвом РФ.

На думку британських військових, рівень виробництва техніки та зброї в Росії не відповідає потребам російської армії і стає «критичним недоліком» РФ.

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