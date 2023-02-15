На деокупованій Миколаївщині виявили тіла 27 вбитих росіянами цивільних

У деокупованій Снігурівці на Миколаївщині, яку деокупували у листопаді 2022 року знайшли тіла 27 людей, яких вбили російські військові. Про це пише видання Новости-N.

Так, за даними начальника Миколаївської обласної прокуратури Дмитра Козака, тіла загиблих мають ознаки насильницької смерті. Зокрема йдеться про кульові поранення, травми від вибухів боєприпасів тощо.

Зазначається, що у місті не знайшли місць масового поховання людей.

Казак додав, що за виявленими фактами розпочато кримінальні провадження та призначено судово-медичні експертизи. Встановлюється повне коло причетних до злочинів.

Нагадаємо, населений пункт Снігурівка звільнили 10 листопада силами бійців 131 окремого розвідувального батальйону.