Філармонія вдруге проведе композиторський конкурс імені Мирослава Скорика

Львівська національна філармонія оголосила проведення II Всеукраїнського композиторського конкурсу імені Мирослава Скорика. Термін подання конкурсних матеріалів – до 1 серпня 2023 року. Призовий фонд становить 500 000 грн. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Мета конкурсу – підтримка талановитих молодих українських композиторів, які працюють в симфонічному жанрі сучасної класичної музики.

Важливим пунктом в системі цінностей конкурсу імені видатного композитора є популяризація та впровадження в концертні програми українських симфонічних оркестрів творів молодих українських композиторів.

У конкурсі можуть брати участь композитори-громадяни України, яким у 2023 році виповнюється не більше 40 років. Змагання є анонімним, а участь – безкоштовна.

Для конкурсу авторам необхідно подати твір для симфонічного оркестру за участю інструменту соло (з переліку: скрипка, альт, віолончель або контрабас) без застосування електроніки чи мультимедіа. Він повинен бути написаний для конкурсу (завершений у 2023 році) та не бути публічно виконаним до подачі на конкурс.

Перелік документів для участі можна переглянути на сайті конкурсу.

Проведення конкурсу забезпечує міжнародне журі:

Юрій Ланюк, голова журі, композитор (Україна);

Богдана Фроляк, композиторка (Україна);

Іван Небесний, композитор (Україна);

Кармелла Цепколенко, композиторка (Україна);

Назарій Стець, виконавець (Україна);

Вінсент Козловський, диригент, композитор (Польща).

Визначення лауреатів трьох премій та лауреата спеціальної премії від Оани та Сімона Камартін відбудеться на початку вересня.

Також 1 жовтня 2023 року під час 29-го Міжнародного фестивалю сучасної музики «Контрасти» прозвучить виконання трьох творів-лауреатів премій (Академічний симфонічний оркестр Львівської національної філармонії, диригуватиме – Вінсент Козловський).

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