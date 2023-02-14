ЗСУ знищили російський комплекс радіоелектронної боротьби «Палантин»

Бригада Сухопутних військ Збройних сил України знищила російський комплекс радіоелектронної боротьби «Палантин». Про це йдеться у Facebook Сухопутних військ.

«Воїни 128 окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади знищили аналоговнєтний комплекс РЕБ «Палантин», – йдеться в повідомленні.

Як повідомляв Львівський портал, від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні вже близько 139 080 військових, 3 286 танків, 298 літаків та 286 гелікоптерів.

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Відео: Укрінформ