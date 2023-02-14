Заступника начальника Генштабу РФ обвинуватили у збройній агресії проти України

Російському генерал-полковнику Сєргею Рудському, який є першим заступником начальника Генштабу ЗС РФ, оголосили підозру у здійсненні збройної агресії проти України. Про це Львівському порталу повідомили в СБУ.

Спецслужби спільно з прокурорами кажуть, що вже зібрали докази участі начальника головного оперативного управління генерального штабу ЗС РФ – першого заступника начальника генерального штабу ЗС ФР генерал-полковника Сєргея Рудського у здійсненні збройної агресії.

«Саме він віддавав накази щодо планування, підготовки та проведення повномасштабного вторгнення в Україну. За його вказівками здійснювали бойову підготовку окупаційних угруповань і забезпечували їх озброєнням та боєприпасами», – йдеться у повідомленні.

Крім того, Сєргей Рудський публічного виправдовував збройну агресію проти України та воєнні злочини російських окупантів. Пропагандистські тези високопосадовець висловлював у виступі під час засідання Держдуми РФ 25 березня 2022 року, яке транслювали центральні російські телеканали.

На підставі зібраних доказів Рудському оголосили підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 3 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);

ч. 2 ст. 437 (планування, підготовка, розв’язування та ведення агресивної війни);

ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікація її учасників).

Наразі тривають комплексні заходи щодо притягнення зловмисника до відповідальності за скоєні воєнні злочини проти України.

Нагадаємо, нещодавно правоохоронці оголосили підозру депутату Держдуми РФ Адаму Делімханову, який віддавав накази «кадирівцям» під час штурму «Азовсталі».

Також підозри отримали перші високопосадовці російських Збройних Сил за обстріли цивільних об’єктів в Україні. Детальніше читайте за цим посиланням.

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