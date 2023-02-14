У Жидачеві врятували підлітків, які провалились під кригу

Двох підлітків, які провалились під кригу на озері у Жидачеві, врятували працівники поліції охорони. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Випадок стався у вівторок, 14 лютого, орієнтовно о 14:50 год. на озері «Промінь» у Жидачеві. Тут під крилу провалились двоє дітей.

На місце негайно прибули працівники поліції охорони та Стрийського відділення поліції. Правоохоронці побачили, що двоє підлітків перебувають у воді і будь-якої миті можуть потонути, відтак кинулись на допомогу.

Врятованих дітей, 14-річного хлопця і 13-річну дівчину, передали медикам, зараз лікарі надають їм необхідну допомогу та обстежують. Загрози їхньому життю немає.

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Фото: поліція