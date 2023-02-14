На війні загинув ще один захисник зі Львівщини

На війні з російськими окупантами загинув 31-річний військовий зі Львівщини Євген Чорній. Про це Львівському порталу повідомили у Бродівській міськраді.

Захисник Євген Чорній загинув 6 лютого у Сєвєродонецькому районі Луганської області. Він був родом зі села Пониковиці, що поблизу Бродів. Воїну був 31 рік.

Прощання з Євгеном відбудеться у середу, 15 лютого. О 13:30 год. тіло військового привезуть у рідне село. Всіх закликають прийти до в’їзду у Пониковицю і віддати шану захиснику України.

«Трагічна звістка про загибель захисника України знову прийшла у нашу громаду. Розділяємо біль втрати… Вічна шана і пам’ять Євгену Чорнію», – додають у Бродівській міськраді.

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