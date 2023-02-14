Львів прощатиметься ще з двома Героями

У середу, 15 лютого, Львів попрощається ще з двома Героями. Віталій Мартиненко та Ігор Захарко загинули, захищаючи Україну від російських окупантів. Про це повідомили у пресслужбі міської ради.

Чин похорону Віталія Мартиненка розпочнеться о 10:15 у Гарнізонному храмі свв. апп. Петра і Павла (вул. Театральна, 11), о 10:45 відбудеться міська церемонія прощання на площі Ринок.

Чин похорону Ігоря Захарка розпочнеться о 14:15 у Гарнізонному храмі свв. апп. Петра і Павла (вул. Театральна, 11), о 14:45 відбудеться міська церемонія прощання на площі Ринок.

Поховають Героїв на Личаківському кладовищі.

Мерія закликає львів’ян та гостей міста долучитись до міської церемонії прощання та утриматися в цей час від проведення розважальних заходів та святкувань.

Віталій Мартиненко (03.07.1987-06.02.2023) Народився у місті Дрезден (Федеративна Республіка Німеччина) у сім’ї військовослужбовця. У 1991 році родина переїхала до Львова.

Навчався у Середній загальноосвітній школі №84 імені Блаженної Йосафати Гордашевської. Закінчив Державний професійно-технічний навчальний заклад «Львівський професійний політехнічний ліцей» (тоді – Професійно-технічне училище №33 міста Львова). Згодом здобував освіту в Українській академії друкарства.

У мирний час працював столяром на місцевому приватному підприємстві.

Із початком повномасштабного вторгнення рф добровольцем пішов на війну. Захищав Батьківщину у складі 125-ї окремої бригади територіальної оборони Регіонального управління «Захід» Сил територіальної оборони Збройних сил України. Виконував бойові завдання на східному напрямку.

У Віталія Мартиненка залишилися мама та брат.

Ігор Захарко (11.03.1985-08.02.2023) Львів‘янин.

Навчався у Середній загальноосвітній школі №86 міста Львова. Здобував освіту у Державному професійно-технічному навчальному закладі «Львівський професійний політехнічний ліцей» (тоді – Професійно-технічне училище №33 міста Львова).

У мирний час працював у будівельній сфері. Захоплювався рибальством.

Із початком повномасштабного вторгнення став на захист Батьківщини від російських окупантів. Боронив територіальну цілісність та незалежність держави у лавах 59-ї окремої мотопіхотної бригада імені Якова Гандзюка оперативного командування «Південь» Сухопутних військ Збройних сил України.

У Ігоря Захарка залишилися брат та сестра.