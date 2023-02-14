Львів’янка організувала злочинну групу для продажу метадону

У Львові місцева мешканка залучила трьох своїх знайомих до продажу наркотиків. Наразі їх усіх взяли під варту. Про це повідомили у відділі інформаційної політики обласної прокуратури.

За даними слідства, 37-річна львів’янка, створила та очолила злочинну групу, залучивши своїх знайомих – трьох мешканців Львова.

Організаторка постачала наркотичний засіб метадон, після чого передавала його своїм спільникам для подальшої реалізації.

Трьох підозрюваних затримано в порядку ст. 208 КПК України, безпосередньо під час продажу наркотиків.

Учасникам злочинної групи обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою. Встановлюється причетність інших осіб до вчинення даного злочину.

Усім учасникам організованої злочинної групи повідомили про підозру за фактами незаконного придбання, зберігання та збут наркотичних засобів, вчинених повторно (ч. 3 ст. 307 КК України). їм загрожує до дванадцяти років ув’язнення з конфіскацією майна.

Раніше також повідомлялося, що у Львові викрили злочинну групу, у якої під час обшуків вилучили наркотиків на понад 80 тисяч гривень. Злочинці також діяли на території одного зі слідчих ізоляторів міста.