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У Львові у групи наркоторговців вилучили «товару» на понад 80 тис грн

Анастасія Диняк

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У Львові викрили злочинну групу, у якої під час обшуків вилучили наркотиків на понад 80 тисяч гривень. Злочинці також діяли на території одного зі слідчих ізоляторів міста. Про це повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Так, за даними правоохоронців, зловмисниками виявилися троє мешканців Львова віком 36, 40 та 45 років, а також 41-річна львів’янка. Вони збували «метадон» та «субутекс» у Львові, зокрема в одному із слідчих ізоляторів міста.

Під час санкціонованих обшуків правоохоронці виявили та вилучили 150 таблеток «субутексу», наркотичний засіб «канабіс», шприци з залишками невідомої речовини та інші речові докази злочинної діяльності.

Загальна вартість вилученого, за цінами чорного ринку, становить понад 80 тисяч гривень. Усе вилучене скеровано на експертне дослідження

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України. Затриманим загрожує до десяти років за ґратами з конфіскацією майна.

Наразі вирішується питання про обрання наркозбувачам запобіжного заходу. Досудове розслідування триває.

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