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У Львові жінок запрошують на безкоштовні обстеження

Ольга Денисяка

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З 1 лютого у Львівському медичному об’єднанні акушерства та гінекології триває акція «Година для здоров’я». Усіх жінок запрошують на безкоштовний огляд-профілактику раку шийки матки. Акція триватиме до кінця лютого. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Львівської міської ради.

«Пройти обстеження – це набагато швидше і простіше, аніж лікуватися. Саме тому запрошуємо виділити годинку свого часу для здоров’я та пройти комплексний скринінг. Акція триватиме впродовж лютого – від першого до двадцять восьмого числа включно», – зазначають лікарі.

Зокрема, комплексне обстеження включає: бактеріологічний мазок (мазок на флору); мазок на цитологію (мазок по Папаниколау); кольпоскопію; УЗД органів малого тазу; консультацію гінеколога.

Лікарі чекатимуть на жінок, які запишуться, із понеділка до п’ятниці, з 8:00 до 16:00.

Щоб записатись на скринінг, телефонуйте:

– 067 384 84 74 – пологовий будинок на вул. Мечникова, 8;

– (032) 259 32 04 – пологове відділення на вул. Рапопорта, 6;

– (032) 259 33 88 – поліклініка в Рясному, вул. Шевченка, 350;

– 098 250 58 36 – Центр планування сім’ї, вул. Русових, 4.

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