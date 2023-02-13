Неподалік центру Львова невідомі зрізали молоді дерева

Двоє зловмисників самовільно зрізали чотири молоді дерева, висаджені на оновленій вулиці Котлярській. Відтак місто звернулось до правоохоронних органів, аби належно розслідувати цей випадок та притягнути до відповідальності винних. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

За словами начальниці управління екології та природних ресурсів Олександри Сладкової, у мерії сподіваються, що правоохоронці притягнуть до відповідальності винних осіб.

«Вулиця Котлярська 5 років тому пройшла повну реконструкцію, із повною заміною мереж та озеленення. Тоді мешканці обирали, який вид дерев вони хочуть бачити. Дехто із них хотів виключно сакури, тому що вони є популярними та красивими. Інші ж мешканці навпаки – хотіли більші дерева. Відповідно, ми знайшли компроміс: висадили 4 платани, які ростуть достатньо великими, а решту – сакури. Все було добре, допоки минулого тижня, в ніч на суботу, двоє чоловіків взяли пилку і спиляли конкретно тих 4 платани. Ми вважаємо, що це – великий акт вандалізму… Хотілось би, аби знайшли та покарали тих, хто це зробив, адже йдеться не лише про цінність саджанця, який насправді був недешевий, але й про 5 років, протягом яких ці дерева доглядались та добре розвились. Вони були в ідеальному стані та добре прижились, тому нам дуже прикро», – розповіла Олександра Сладкова.

На місці спиляних платанів цьогоріч планують висадити інші дерева великих видів. Натомість щодо спиляних платанів Галицька райадміністрація звернулась до поліції.

«Навесні будемо замінювати спиляні платани на нові дерева, теж великих видів – еквівалентної висоти та крони. Чим більша маса листя у дерева – тим більше воно «працює» як дерево: охолоджує повітря, створює затінок та продукує кисень. Декоративні дерева, як сакури, не можуть забезпечити таких функцій», – додала чиновниця.

Депутат Львівської міської ради Сергій Івах повідомив, що цей випадок трапився в ніч на суботу 11 лютого. До зрізання дерев причетні двоє невідомих чоловіків, яких зафіксувала камера спостереження.

«На цій вулиці є близько 10 камер відеоспостереження і в кожної є свій термін зберігання записів. Тому важливо, щоб поліція якнайшвидше відреагувала. Попередньо ми з мешканцями на записі однієї із камер сусіда побачили, що двоє людей о 00:30 пиляли платани ручною пилкою, а потім, коли їхало авто, то підійшли і доламали. Так, всі чотири дерева однаково спиляні та зламані», – зазначив він.

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