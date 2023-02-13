На Росії застрелився генерал-майор Макаров

У Підмосков’ї виявили застреленим ексвисокопосадовця МВС РФ генерал-майора Володимира Макарова. Тіло колишнього заступника начальника головного управління МВС РФ із боротьби з екстремізмом виявили 13 лютого в селі Голіково, повідомляє Еспресо.

За інформацією росЗМІ, 72-річний генерал-майор Володимир Макаров наклав на себе руки – застрелився з карабіна.

У січні 2023 року диктатор Путін відправив колишнього заступника начальника ГУ з протидії екстремізму МВС РФ у відставку.

«Він перебував у глибокій депресії після відставки з МВС. За даними джерела, тіло колишнього борця з опозиціонерами, незручними журналістами, учасниками протестних акцій та тими, хто критикував режим Путіна в соцмережах, виявила його дружина у приватному будинку в Хімках у селі Голіково. Поруч лежала рушниця. Рідні запевняють, що він «не знав, чим йому займатися» і через це застрелився», – йдеться у повідомленні.

Цікаво, що упродовж року в Росії за різних обставин пішли з життя чимало відомих, впливових і багатих осіб.

У квітні 2022-го в московській квартирі знайшли тіла Владислава Аваєва, колишнього віцепрезидента Газпромбанку, а також його дружини та дочки. За кілька днів по тому аналогічним чином в Іспанії виявили мертвими колишнього топменеджера Новатека Сергія Протосеню, його дружину та дочку.

У липні знайшли мертвим Юрія Воронова – топменеджера, пов’язаного з Газпромом.

У середині вересня загинув директор авіаційного напрямку Корпорації розвитку Далекого Сходу та Арктики (КРДС) Іван Печорін.

У кінці грудня у РФ раптово не стало гендиректор «Адмиралтейських верфей» Олександр Бузаков. Ця компанія виробляла підводні човни-носії для калібрів. Також – колишній головнокомандувач сухопутних військ РФ генерал армії Олексій Маслов.

27 грудня стало відомо про смерть в Індії депутата законодавчих зборів Володимирської області члена пропутінської «Єдиної Росії» Павла Антова, який влітку критикував «спецоперацію». Також з ним помер його друг.

9 січня у Росії помер розробник ракет «Калібр» Павло Камнєв.

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