Екстопменеджера російської газової компанії і його родину знайшли мертвими

В Іспанії знайшли мертвим колишнього топменеджера російської газової компанії «Новатек» Сергія Протосеню. Про це повідомляє 5 канал із посиланням на іспанські ЗМІ.

За інформацією поліції, бізнесмен, статки якого оцінюють у €400 млн, більшу частину часу проживав з родиною у Франції, але приїхав до Іспанії, щоб відсвяткувати Великдень.

Окрім самого Протосені, на орендованій віллі в курортному місті Льорет-де-Мар неподалік Барселони були знайдені мертвими також його дружина і дочка.

За однією з версій, 55-річний росіянин сам убив свою сім’ю, а потім покінчив життя самогубством.

Повідомляється, що його дружина Наталя Протосеня була зарубана сокирою, а 18-річна донька зарізана ножем, а сам Протосеня – повішений. Вірогідні знаряддя злочину знайдені поряд із тілом мільйонера.

«Новатек» – компанія, що займається видобуванням природного газу, друга в Росії за обсягами видобутку. В 2021 зайняла 8-е місце в рейтингу найбільших приватних компаній РФ за версією Forbes.

Розслідування веде поліція Каталонії, вона перевіряє, чи це могло бути замасковане вбивство, скоєне третіми особами.

Справа із загибеллю Протосені і його сім’ї привернула особливу увагу ЗМІ своєю схожістю з іншим вбивством, яке сталося цього тижня у Москві. 18 квітня у своєму домі були знайдені мертвими 51-річний колишній віцепрезидент «Газпромбанку» Владислав Аваєв, його 47-річна дружина Олена та 13-річна дочка Марія.

Російське слідство заявило, що Аваєв також сам вбив своїх рідних, а потім покінчив життя самогубством. Усі троє були застрелені буцімто через ревнощі.

Також відомо, що 27 лютого в Ленінградській області рф був знайдений повішеним топменеджер “Газпрому” Олександр Тюляков.

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