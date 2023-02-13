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На горі Високий Верх рятували 9-річну лижницю

Андрій Котенський

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Рятувальники надали допомогу дівчинці, яка травмувала ногу під час катання на лижній трасі гори Високий Верх в селі Волосянка. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ДСНС України у Львівській області.

За даними відомства, 12 лютого рятувальники Славської пошуково-рятувальної групи на лижній трасі гори Високий Верх надали допомогу 9-річній травмованій лижниці, жительці с. Берестечко Волинської області.

Дитина травмувала праву ногу. Рятувальники надали потерпілій домедичну допомогу та спустили до підніжжя гори, де передали медикам для надання подальшої допомоги.

Головне управління ДСНС у Львівській області нагадує, про правила безпечного катання на гірськолижних трасах:

  • одягайте відповідне захисне спорядження;
  • проявляйте повагу до інших, не створюйте загрози чи небезпеку для інших;
  • контролюйте швидкість та стиль катання;
  • вибирайте безпечний маршрут спуску, не з’їжджайте з прокладених трас;
  • здійснюйте обгін таким чином, щоб не створювати загрозу оточуючим;
  • уникайте зупинки на трасі, у разі падіння необхідно якнайшвидше піднятись;
  • у випадку поганої видимості спускайтеся на низькій швидкості;
  • не зловживайте спиртними напоями під час катання.

Пам’ятайте, що в місцях масового катання з гір невмілий і головне недисциплінований лижник – серйозна небезпека для оточуючих.

Фото ілюстративне

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