Куди звернутись, якщо захисник пропав безвісти, потрапив у полон чи загинув

Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими розробив та опублікував дорожню карту про дії родини у випадках, якщо член родини, який зарахований до лав ЗСУ (в тому числі ТрО) чи правоохоронних органів, пропав безвісти, потрапив у полон чи загинув. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Львівської міської ради.

Вказана карта містить чіткі рекомендації для членів родин військовослужбовців та працівників правоохоронних органів щодо: алгоритму їхніх дій у разі захоплення у полон військовослужбовця або працівника правоохоронного органу, зникнення безвісти або загибелі захисників України; переліку документів, які подаються до компетентних органів за цих обставин з метою реалізації прав й отримання наданих законодавством пільг, а також контакти установ, організацій, на яких віднесено вирішення цих питань.

Дорожня карта є за цим посиланням.

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