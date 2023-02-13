До «Гвардії наступу» надійшло вже 27 тисяч звернень, – МВС

До штурмових бригад «Гвардія наступу» загалом надійшло понад 27 тисяч звернень, з яких понад 15 тисяч заявок на вступ. Про це заявила речниця МВС Мар’яна Рева, передає Українська правда.

«За трохи більше ніж тиждень активної кампанії ми відзначаємо велику активність людей до цієї теми. Загалом ми отримали на сьогодні понад 27 тисяч звернень. У цю цифру входять і консультації, які надають працівники у ЦНАПах, а також через гарячу лінію, їх зафіксовано більше 12 тисяч.

Якщо ми говоримо конкретно про заявки від добровольців на вступ, на долучення до наших бригад, то їх на сьогодні вже більше 15 тисяч. Люди активно записуються, перед цим вони активно розпитують у наших консультантів про умови, про те, що на них очікує», – йдеться в повідомленні.

Речниця МВС повідомила, що понад 800 осіб вже пройшли військово-лікарські обстеження і долучені на наступні етапи.

Рева зазначила, що формування 8 бригад, в які зараз триває відбір, проводитимуть до 1 квітня, однак потім формуватимуться наступні штурмові бригади.

«Формування восьми бригад, які ми наразі активно комунікуємо, проводитиметься до 1 квітня. Однак ми бачимо, що є велика зацікавленість з боку добровольців, і можемо вже спрогнозувати, що буде формування подальших штурмових бригад. Звісно, цей резерв осіб, які наразі не пройдуть в ці бригади, обов’язково будуть запрошені на відбір до наступних бригад», – зазначила речниця МВС.

Як повідомляв Львівський портал, охочі приєднатися можуть подати анкету на сайті «Гвардії наступу». У Львівській області подати заявку на вступ до бригади можна у 8 ЦНАПах, адреси – тут.

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