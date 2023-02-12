ОСТАННІ НОВИНИ

В ДТП у Жовкві загинули четверо людей

Ольга Денисяка

|

Вночі 12 лютого у Жовкві на Львівщині водій Audi Q5 не впорався з керуванням, через що авто злетіло дороги, в’їхало в огорожу та будинок. Внаслідок аварії загинув водій та троє пасажирок. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Дорожньо-транспортна пригода сталась 12 лютого о 00:45 год. на вулиці Равській у місті Жовква Львівського району.

Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля Audi Q5, 28-річний мешканець Самбірського району, не впорався з керуванням. Автомобіль виїхав за межі проїзної частини та зіткнувся спочатку з огорожею, а потім – в’їхав у стіну будинку. Внаслідок ДТП водій автомобіля та троє його пасажирок, усі мешканки Львівщини, від отриманих травм померли на місці події. Особисті дані загиблих уточнюються.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.3 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Проводиться розслідування, правоохоронці встановлюють обставини події.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Львівський забудовник продає футбольне поле і дитсадок «під будь-який вид бізнесу»
Наталя ДУЛЯБА
Львівський забудовник продає футбольне поле і дитсадок «під будь-який вид бізнесу»

Будівельна компанія «Інтергал-Буд», яка звела на вул. Шевченка, 60 у Львові ЖК «Семицвіт», продає футбольне поле на даху...

УГКЦ вирішила перейти на новий календар
Наталя ДУЛЯБА
УГКЦ вирішила перейти на новий календар

Із 1 вересня 2023 року Українська греко-католицька церква переходить на новий стиль для нерухомих свят із збереженням чи...

Саміт Україна – ЄС: про що домовилися?
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Саміт Україна – ЄС: про що домовилися?

Президент України Володимир Зеленський, Президент Європейської ради Шарль Мішель та Президенттка Європейської комісії Ур...

Start IT. Cisco4Ukaine: безкоштовне онлайн-навчання у сфері IT для українців
Наталя ДУЛЯБА
Start IT. Cisco4Ukaine: безкоштовне онлайн-навчання у сфері IT для українців

Університет інформаційних технологій та менеджменту у Жешуві (Польща) спільно з Cisco Networking Academy розробили безко...

всі статті
Львівський портал