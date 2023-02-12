В ДТП у Жовкві загинули четверо людей

Вночі 12 лютого у Жовкві на Львівщині водій Audi Q5 не впорався з керуванням, через що авто злетіло дороги, в’їхало в огорожу та будинок. Внаслідок аварії загинув водій та троє пасажирок. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Дорожньо-транспортна пригода сталась 12 лютого о 00:45 год. на вулиці Равській у місті Жовква Львівського району.

Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля Audi Q5, 28-річний мешканець Самбірського району, не впорався з керуванням. Автомобіль виїхав за межі проїзної частини та зіткнувся спочатку з огорожею, а потім – в’їхав у стіну будинку. Внаслідок ДТП водій автомобіля та троє його пасажирок, усі мешканки Львівщини, від отриманих травм померли на місці події. Особисті дані загиблих уточнюються.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.3 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Проводиться розслідування, правоохоронці встановлюють обставини події.

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