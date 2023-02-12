Львів попрощається із двома Героями, які віддали життя за Україну

У понеділок, 13 лютого, Львів попрощається ще з двома Героями. Зеновій Дейнега та Сергій Шуран захищали Україну від російських окупантів. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Львівської міської ради.

Чин похорону Героїв розпочнеться об 11:00 у Гарнізонному храмі свв. апп. Петра і Павла, об 11:30 відбудеться міська церемонія прощання на площі Ринок. Героїв поховають на Личаківському кладовищі.

Зеновій Дейнега (26.08.1986 – 05.02.2023). Уродженець села Квітневе Львівської області.

Навчався у місцевій середній загальноосвітній школі, згодом вступив до Новострілищанського опорного ліцею імені Миколи Лебедя. Після завершення навчання проходив строкову службу у складі військової частини А3522.

У мирний час працював у ТзОВ ТВК «Перша приватна броварня», надалі – будівельником у місцевих будівельних компаніях.

Любив присвячувати час рибальству та збору грибів. У 2014-2015 роках виконував бойові завдання у зоні проведення Антитерористичної операції у лавах 3-го батальйону територіальної оборони «Воля».

Із початком повномасштабного вторгнення російської федерації добровільно вступив до 103-ї окремої бригади Сил територіальної оборони Збройних сил України. За особисту доблесть був нагороджений численними відзнаками, зокрема, медаллю «Разом до перемоги. Операція Об`єднаних Сил».

У Зеновія Дейнеги залишилися дружина, двоє синів, мама, сестра, брат та бабуся.

Сергій Шуран (02.02.1977-02.02.2023) Львів‘янин.

Навчався у Середній загальноосвітній школі №30. Закінчив Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені Степана Ґжицького.

У середині 1990-х років проходив службу у складі військової частини А3866. Із 2000-го року працював у органах кримінально-виконавчої системи України. До 2005-го року проходив військову службу за контрактом у складі військової частини А0150.

Згодом займався міжнародними вантажними перевезеннями. У вільний час захоплювався рибальством.

Із початком повномасштабного вторгнення рф виконував бойові завдання у лавах 125-ї окремої бригади територіальної оборони Регіонального управління «Захід» Сил територіальної оборони ЗСУ.

У Сергія Шурана залишилися мама, дружина та доньки.