Львів’ян попереджають про ожеледицю та густий туман

Вночі та в першій половині дня 13 лютого по Львову очікується туман, видимістю 200 – 500 м, на дорогах ожеледиця. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Львівської міської ради.

Львів’ян закликають зважати на прогноз й бути обачними під час руху. Зокрема, водіїв просять обирати помірну швидкість та дотримуватись безпечної дистанції між транспортними засобами, вмикати фари, пішоходів – носити взуття з неслизькими підошвами та переходити дорогу лише у спеціально призначених для цього місцях, а також користуватися світловідбивачами (стрічки, наклейки, жилет тощо), щоб водії могли вчасно побачити на дорозі.

У випадку виникнення будь-яких непередбачуваних ситуацій, прохання повідомляти на «Гарячу лінію» міста за номером 15-80.

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