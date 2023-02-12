ОСТАННІ НОВИНИ

Львів’ян попереджають про ожеледицю та густий туман

Ольга Денисяка

|

Вночі та в першій половині дня 13 лютого по Львову очікується туман, видимістю 200 – 500 м, на дорогах ожеледиця. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Львівської міської ради.

Львів’ян закликають зважати на прогноз й бути обачними під час руху. Зокрема, водіїв просять обирати помірну швидкість та дотримуватись безпечної дистанції між транспортними засобами, вмикати фари, пішоходів – носити взуття з неслизькими підошвами та переходити дорогу лише у спеціально призначених для цього місцях, а також користуватися світловідбивачами (стрічки, наклейки, жилет тощо), щоб водії могли вчасно побачити на дорозі.

У випадку виникнення будь-яких непередбачуваних ситуацій, прохання повідомляти на «Гарячу лінію» міста за номером 15-80.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Львівський забудовник продає футбольне поле і дитсадок «під будь-який вид бізнесу»
Наталя ДУЛЯБА
Львівський забудовник продає футбольне поле і дитсадок «під будь-який вид бізнесу»

Будівельна компанія «Інтергал-Буд», яка звела на вул. Шевченка, 60 у Львові ЖК «Семицвіт», продає футбольне поле на даху...

УГКЦ вирішила перейти на новий календар
Наталя ДУЛЯБА
УГКЦ вирішила перейти на новий календар

Із 1 вересня 2023 року Українська греко-католицька церква переходить на новий стиль для нерухомих свят із збереженням чи...

Саміт Україна – ЄС: про що домовилися?
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Саміт Україна – ЄС: про що домовилися?

Президент України Володимир Зеленський, Президент Європейської ради Шарль Мішель та Президенттка Європейської комісії Ур...

Start IT. Cisco4Ukaine: безкоштовне онлайн-навчання у сфері IT для українців
Наталя ДУЛЯБА
Start IT. Cisco4Ukaine: безкоштовне онлайн-навчання у сфері IT для українців

Університет інформаційних технологій та менеджменту у Жешуві (Польща) спільно з Cisco Networking Academy розробили безко...

всі статті
Львівський портал