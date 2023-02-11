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Сили оборони розбили ворожу бронеколону під Вугледаром

Анастасія Диняк

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На Вугледарському напрямку у лютому Сили оборони розбили бронегрупу російських військ, яка налічувала понад три десятки бронемашин. Про це пише Український мілітарний портал.

Так, у колоні рухалися танки, бойові машини піхоти, бронетранспортери та інженерні машини розгородження.

«Сили Росії зібралися у колону та виступили у бік Вугледара. У ході просування росіяни почали зазнавати значних втрат. На їхньому маршруті працювала українська артилерія, також територія була замінована», – йдеться у повідомленні.

У ході бою російські військові втратили щонайменше 31 бронемашину та живу силу. На відео зафіксовано близько 15 танків моделей Т-72Б3 та Т-80БВМ, приблизно 12 БМП, 2 бронетранспортери МТ-ЛБ та інженерні машини.

Зазначається, що розбили окупантів 72-га окрема механізована бригада, 55-та окрема артилерійська бригада та 35 окрема бригада морської піхоти Збройних Сил України.

Нагадаємо, від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні вже близько 136 880 військових, 3 267 танків, 295 літаків та 286 гелікоптерів.

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