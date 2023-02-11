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Список держслужбовців, які можуть виїхати за кордон, розширили

Анастасія Диняк

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Уряд додав категорії держслужбовців, які можуть виїжджати за кордон до своїх дітей. Про це повідомили у пресслужбі Кабміну.

Так, тепер з України можуть виїхати чоловіки та жінки, які обіймають державні посади, і є опікунами, піклувальниками та прийомними батьками.

«Пропуск через держкордон жінки та/або чоловіка, який є одиноким батьком, одиноким усиновлювачем або опікуном, піклувальником, прийомним батьком чи батьком-вихователем (за умови, що він не перебуває у шлюбі та самостійно виховує та утримує дитину без участі матері), з-поміж зазначених у цьому пункті осіб, які мають або виховують дитину/дітей віком до 18 років, під час їх виїзду за межі України з метою відвідування таких дітей, які перебувають за межами України, або для супроводження таких дітей для виїзду за межі України», – йдеться в повідомленні.

У Держприкордонслужбі зазначили, що жінкам для виїзду необхідні: закордонний паспорт, свідоцтво про народження дитини, документи, що підтверджують перебування дитини за кордоном.

Чоловіки також додатково повинні мати документи, що підтверджують статус одинокого батька, виховання та утримання дитини батьком самостійно.

Нагадаємо,  27 січня Кабмін прийняв постанову про заборону виїзду за кордон для чиновників, суддів, прокурорів депутатів та інших посадовців.

Крім вищих посадовців, під постанову підпадають: судді Конституційного Суду України, судді, прокурори, керівники інших державних органів та їх заступники, депутати місцевих рад, керівники структурних підрозділів державних органів та органів місцевого самоврядування і працівники, які заброньовані на період мобілізації та на воєнний час за органами державної влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування.

Заборона набула чинності з 29 січня.

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