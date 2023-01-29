Набула чинності заборона виїзду чиновникам за кордон

З 29 січня почала діяти постанова Кабміну, яка забороняє на час війни виїзд чиновників за кордон без поважних причин. Заборона на виїзд держслужбовцям стосується навіть осіб, які непридатні до військової служби. Відповідна постанова опублікована на сайті Кабміну.

27 січня Кабмін прийняв постанову про заборону виїзду за кордон для чиновників, суддів, прокурорів депутатів та інших посадовців. Крім вищих посадовців, під постанову підпадають: судді Конституційного Суду України, судді, прокурори, керівники інших державних органів та їх заступники, депутати місцевих рад, керівники структурних підрозділів державних органів та органів місцевого самоврядування і працівники, які заброньовані на період мобілізації та на воєнний час за органами державної влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування.

Вони мають право перетинати державний кордон лише у відрядження. У виняткових випадках пропуск через держкордон жінки та/або чоловіка, який є одиноким батьком, з-поміж зазначених у цьому пункті осіб, які мають дитину/дітей віком до 18 років (включно), під час їх виїзду за межі України з метою відвідування таких дітей, які перебувають за межами України, або для супроводження таких дітей для виїзду за межі України здійснюється уповноваженими особами Держприкордонслужби за наявності відповідних підтвердних документів.

Пропуск військовослужбовців через державний кордон здійснюється уповноваженими особами Держприкордонслужби на підставі прийнятих міністром оборони, керівником іншого утвореного відповідно до закону військового формування, керівником правоохоронного органу спеціального призначення, керівником розвідувального органу рішень щодо виконання завдань у сфері безпеки і оборони.

Для лікування за кордоном можна виїхати за наявності документів, які дають право на виїзд з України і в’їзд в Україну, та листа міністра охорони здоров’я про погоджений з іноземною стороною перелік осіб, яких заклади охорони здоров’я іноземних держав можуть прийняти на лікування за кордоном. Виїзд таких осіб дозволяється у супроводі одного з членів сім’ї першого ступеня споріднення.

Голова Державної прикордонної служби може прийняти рішення про дозвіл на перетин державного кордону для осіб, у разі смерті за кордоном одного із членів сім’ї першого або другого ступеня споріднення.

Нагадаємо, напередодні Рада національної безпеки та оборони прийняла рішення дозволити чиновникам виїжджати з України лише у службові відрядження в умовах воєнного стану.

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