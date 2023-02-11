РФ скинула чотири авіабомби на острів Зміїний

Російські окупанти з двох бомбардувальників скинули чотири авіабомби на острів Зміїний. Про це повідомили в Одеській міськраді з посиланням на дані Повітряного командування «Південь».

Так, двома Су-24М росіяни бомбардували острів Зміїний, скинувши чотири авіабомби.

Водночас з берегового ракетного комплексу з території тимчасово окупованого Криму застосував три протикорабельні ракети «Онікс». Вони поцілили у прибережну зону. Загиблих та постраждалих немає.

«Двічі територію регіону атаковано авіацією. Намагаючись створити панічні настрої серед населення прикордонних з Молдовою і невизнаним Придністров’ям районах, рашисти спрямували по розташованій там критичній інфраструктурі ракети повітряного базування», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, над деокупацією острова Зміїного більше двох місяців працювали різні підрозділи українського війська, спецслужб та розвідки. Зазнавши вогневої поразки, російські загарбники поспіхом втекли, ліквідувавши техніку, яку не встигли знищити ЗСУ. Втрати армії рф оцінюють у понад 900 мільйонів доларів.

Український стяг на деокупованому Зміїному знову встановили 4 липня. Унікальні кадри зі спецоперації на Зміїному можна подивитись за цим посиланням.