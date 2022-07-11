Поразка на острові Зміїний коштувала росіянам майже 1 мільярд доларів

Більше двох місяців різні підрозділи українського війська, спецслужб та розвідки працювали над деокупацією острова Зміїного. Зазнавши вогневої поразки, російські загарбники поспіхом втекли, ліквідувавши техніку, яку не встигли знищити ЗСУ. Втрати армії рф оцінюють у понад 900 мільйонів доларів. Про це йдеться на сторінці Оперативного командування «Південь» у Facebook.

Загалом операція зі звільнення від російських окупантів острова Зміїний тривала більше двох місяців. До неї залучили угруповання різнорідних сил ВМС, ескадрилью Байрактарів, Повітряні сили, ракетні війська і артилерію, підрозділи Держприкордонслужби, СБУ та розвідки, також інші підрозділи зі складу оперативно-стратегічного угруповання військ «Олександрія».

«Понад два місяці тривала операція. Це був цілий комплекс і каскад управлінських рішень, розрахунків сил та засобів, забору даних обстановки та застосування різнорідного озброєння і обладнання, вирахування тактики та стратегії ворога, вибудовування власних, більш ефективних, доцільних, часто нестандартних», – так описують українські військові звільнення Зміїного.

В операції було кілька етапів. Перший – обрізання окупантам шляхів логістичного забезпечення острова. Тобто ЗСУ вражали корабельно-катерний склад, судна забезпечення і техніка, якою ворог намагався облаштовувати свій гарнізон.

На цьому етапі завдяки, зокрема, влучній роботі «Байрактарів» вдалося знищити чотири швидкохідні патрульні катери типу «раптор», швидкісний десантний катер на повітряному каверні типу «серна». Також суттєві пошкодження отримав фрегат «адмірал ессен», а сучасний російський буксир «спасатєль васілій бєх» захисники України перевели у підводний флот.

Незважаючи на такі втрати суден, російські загарбники доставили на Зміїний близько трьох десятків одиниць техніки: зенітно-ракетний комплекс «Тор-М2», чотири зенітно-ракетні комплекси «Панцир-С1», два реактивні системи залпового вогню «Град» та «Торнадо-Г», бойову броньовану машину, три військові автомобілі, два дизель-генератори і ще близько півтора десятки об’єктів, ретельно замаскованих сіткою.

«Після потоплення «москви», що своєю протиповітряною обороною забезпечувала прикриття корабельного угруповання в морі, рашисти й вирішили створити собі з острова, так би мовити, стаціонарний крейсер. Але виважене й ретельне вивчення ситуації, потужне планування та підготовка до найактивнішого етапу дали свій результат», – кажуть українські військові.

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Потім ЗСУ раптово і влучно знищили командний пункт, засоби перешкод та розвідки, які окупаційні війська розташували на вкрадених в України бурових установках в Одеському газоконденсатному родовищі. Крім завдання втрат ворогу, українські військові ще й продемонстрували відчайдушність і справжні потужності Сил оборони на півдні держави.

Таким чином Збройні Сили України, здійснюючи постійний вогневий вплив, порушуючи логістичне забезпечення між материковою частиною і гарнізоном росіян на острові, яке здійснювалося морським шляхом, вигнали російських окупантів із острова Зміїний.

Деморалізований противник залишив острів, ліквідувавши власні вогневі засоби, які не встигли знищити ЗСУ.

Встановлено, що від дій українських військ на острові росіяни зазнали втрат на понад 900 мільйонів доларів.

За час спецоперації України щодо звільнення острова Зміїний підтверджені втрати армії рф становлять:

3 ЗГРК «Панцир-С1»,

1 ЗРК «Тор-М2» та ТЗМ до нього,

1 РЛС «Мис»,

1 РСЗВ «Торнадо-Г»

1 РСЗВ «Град»

1 система РЕБ,

1 маломірний катер,

2 ББМ

8 одиниць автотехніки,

1 склад боєприпасів.

Додамо, що знищення крейсера «москва» журнал Forbes назвав найдорожчою втратою росії у війні проти України. Вартість судна оцінюють у 750 мільйонів доларів.

Нагадаємо, український прапор на деокупованому Зміїному знову замайорів 4 липня. Військових підрозділів тут немає, але ЗСУ тримають над островом свій вогневий контроль.

Унікальні кадри зі спецоперації на Зміїному можна подивитись за цим посиланням.

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