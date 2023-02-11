Прикордонники розбили групи штурмовиків РФ під Бахмутом

Під Бахмутом прикордонники розбили чотири російські групи штурмовиків. Про це повідомили у пресслужбі Держприкордонслужби.

«4 групи ворожої піхоти, до 10 бойовиків кожна, намагалися непомітно наблизитися для штурму позицій Сил оборони України. Маневр помітили аеророзвідники ДПСУ, а прикордонники-мінометники знищили 2 групи», – йдеться у повідомленні.

Окупанти відійшли, намагалися заховатися між приватними будинками й перегрупуватися для нового штурму, однак противника добила артилерія.

Нагадаємо, українські прикордонники під Бахмутом також збили російський реактивний літак.