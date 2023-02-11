В районі Бахмута збили російський літак

Українські прикордонники під Бахмутом збили російський реактивний літак. Про це повідомили в Держприкордонслужбі.

«У битві за Бахмут прикордонники збили ще один ворожий літак. Сьогодні бійці ДПСУ зменшили авіапарк окупантів на одну бойову машину. За тиждень це вже другий підтверджений реактивник, знищений розрахунком ПЗРК прикордонного підрозділу», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що українські бійці вразили, ймовірно, штурмовик Су-25 з переносного зенітно-ракетного комплексу іноземного виробництва.

«Від влучання “пташка” задимілась і почала різке зниження. Зіткнувшись з землею, літак розбився. Ймовірно, пілот “демілітаризувався” разом з літаком, його катапультування наші захисники не побачили», – додали у відомстві.