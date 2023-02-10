ЗСУ знищили ще 730 окупантів

За добу Росія позбулася в Україні ще 730 своїх військових, 7 артилерійських систем, одного вертольота та системи ППО. Про це повідомляє Генштаб.

Загальні бойові втрати ворога до ранку 10 лютого орієнтовно склали:

особового складу/personnel – близько 135 740 (+730) осіб ліквідовано,

танків/tanks – 3258 одиниць (+3),

бойових броньованих машин/APV – 6471 одиниця (+3),

артилерійських систем/artillery systems – 2251 одиниця (+7),

РСЗВ/MLRS – 463 одиниці (+0),

засоби ППО/Anti-aircraft warfare systems – 233 одиниці (+1),

літаків/aircraft – 295 одиниць (+0),

гелікоптерів/helicopters – 286 одиниць (+1),

БПЛА оперативно-тактичного рівня/UAV operational-tactical level – 1970 одиниць (+3),

крилаті ракети/cruise missiles – 796 одиниць (+0),

кораблі/катери/warships/boats – 18 одиниць (+0),

автомобільної техніки та автоцистерн/vehicles and fuel tanks – 5126 одиниць (+5),

спеціальна техніка/special equipment – 211 одиниць (+0).

Дані уточнюються.

Зазначимо, що у своїх офіційних зведеннях Генштаб подає узагальнену кількість загиблих російських військових. Натомість поранених окупантів у рази більше.

Нагадаємо, коли втрати Росії у війні проти України наближались до 100 тисяч військових, міністр оборони РФ Сєргей Шойгу заявив, що вони є «рекордно низькими».

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